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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730014
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Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81, представленная 4 конфорками, станет настоящей находкой для того, кто любит готовить на открытом огне. Основа модели выполнена из белой нержавеющей стали, а раздельные решетки для установки посуды – из чугуна. Для приготовления турецкого кофе имеется специальная подставка. Расширение типа «Двойная корона» позаботится о том, чтобы вы могли готовить на поверхности в крупногабаритной посуде. Для возможности долгого томления блюд предусмотрена опция «Малое пламя».
Интенсивность пламени регулируется плавно при помощи ручек на лицевой стороне прибора. Включается и выключается варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81 с использованием кнопки электроподжига. Работать прибор может не только от централизованного газоснабжения, но и от баллона.
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81, представленная 4 конфорками, станет настоящей находкой для того, кто любит готовить на открытом огне. Основа модели выполнена из белой нержавеющей стали, а раздельные решетки для установки посуды – из чугуна. Для приготовления турецкого кофе имеется специальная подставка. Расширение типа «Двойная корона» позаботится о том, чтобы вы могли готовить на поверхности в крупногабаритной посуде. Для возможности долгого томления блюд предусмотрена опция «Малое пламя».
Интенсивность пламени регулируется плавно при помощи ручек на лицевой стороне прибора. Включается и выключается варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81 с использованием кнопки электроподжига. Работать прибор может не только от централизованного газоснабжения, но и от баллона.
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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