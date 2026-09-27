Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595849
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G состоит из 4 конфорок, расположенных на панели из закаленного стекла. Устройство принадлежит независимому типу установки и размещается даже на небольшой кухне. Посуда устанавливается на чугунные решетки. Модель позволяет готовить одновременно несколько блюд на разноразмерных горелках SABAF. Все они оснащены опцией газ-контроля, которая прекратит к ним подачу топлива сразу, как только сквозняк задует огонь. Имеются конфорки типа «Двойная корона» и «Тройная корона», позволяющие готовить в посуде нестандартных размеров на 9 уровнях мощности, от томления до самого активного кипения. Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G управляется при помощи электроподжига и поворотных механизмов.
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G состоит из 4 конфорок, расположенных на панели из закаленного стекла. Устройство принадлежит независимому типу установки и размещается даже на небольшой кухне. Посуда устанавливается на чугунные решетки. Модель позволяет готовить одновременно несколько блюд на разноразмерных горелках SABAF. Все они оснащены опцией газ-контроля, которая прекратит к ним подачу топлива сразу, как только сквозняк задует огонь. Имеются конфорки типа «Двойная корона» и «Тройная корона», позволяющие готовить в посуде нестандартных размеров на 9 уровнях мощности, от томления до самого активного кипения. Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G управляется при помощи электроподжига и поворотных механизмов.
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная