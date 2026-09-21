Top.Mail.Ru
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 301 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 301

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 1
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 2
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 3
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 4
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 5
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 6
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 7
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 1
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 2
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 3
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 4
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 5
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 6
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 7
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688940
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
54х36х12
Вес, кг.
6.5

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 301

Одним из наиболее рациональных решений при планировке дизайна небольшой кухни в стиле хайтек, является приобретение индукционной варочной панели ICO 301. Индукционная плита изготовлена из прочной стеклокерамики, она прекрасно впишется в интерьер и приятно удивит множеством полезных функций. Элегантная и технологичная плита индукционная встраиваемая немецкой сборки прослужит максимально долго.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 301




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Описание
Одним из наиболее рациональных решений при планировке дизайна небольшой кухни в стиле хайтек, является приобретение индукционной варочной панели ICO 301. Индукционная плита изготовлена из прочной стеклокерамики, она прекрасно впишется в интерьер и приятно удивит множеством полезных функций. Элегантная и технологичная плита индукционная встраиваемая немецкой сборки прослужит максимально долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 301 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...