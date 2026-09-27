Индукционная варочная панель Darina P EI 305 B черная
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595665
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.8x56x52 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
59х52х1
Вес, кг.
9.5
Описание товара Индукционная варочная панель Darina P EI 305 B черная
Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.8x56x52 см
Страна производитель
Россия
Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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