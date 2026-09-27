Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595857
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Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая
Работает от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, имеющиеся в комплекте.
Четыре стандартные конфорки мощностью 1000 Вт, 1700 Вт, 1700 Вт и 2600 Вт спроектированы таким образом, что огонь не перегревает ни чугунные решетки, ни ручки управления.
Подача газа и электроподжиг конфорок производится с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек.
Чугунные решетки с улучшенной эргономикой, за счет крестообразного соединения над конфорками, дают возможность готовить в посуде разного диаметра, не используя специальные подставки.
Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.
Работает от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, имеющиеся в комплекте.
Четыре стандартные конфорки мощностью 1000 Вт, 1700 Вт, 1700 Вт и 2600 Вт спроектированы таким образом, что огонь не перегревает ни чугунные решетки, ни ручки управления.
Подача газа и электроподжиг конфорок производится с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек.
Чугунные решетки с улучшенной эргономикой, за счет крестообразного соединения над конфорками, дают возможность готовить в посуде разного диаметра, не используя специальные подставки.
Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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