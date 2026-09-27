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Газовая варочная панель Midea MG3205TX купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Midea MG3205TX

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Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 1
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 2
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 3
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 4
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 5
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 6
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 7
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 8
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 9
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 10
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 11
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 12
Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4.3 кВт
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 1
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 2
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 3
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 4
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 5
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 6
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 7
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 8
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 9
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 10
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 11
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 12
  • Газовая варочная панель Midea MG3205TX - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586473
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип
газовая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4.3 кВт
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
10x26.2x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х17
Вес, кг.
6.47

Описание товара Газовая варочная панель Midea MG3205TX

Газовая варочная поверхность Midea MG3205TX представляет собой невероятно компактную домашнюю помощницу с 2 конфорками и чугунными решетками, которые незаменимы для придания устойчивого положения посуде любого диаметра. Используя соответствующий поворотный переключатель, вы с легкостью отрегулируете мощность нагрева и сможете активировать функцию электрического розжига. Характерной особенностью Midea MG3205TX станет наличие конфорки с тройным рядом пламени, которая придется как нельзя кстати при приготовлении пищи в вок-посуде. Автоматическая блокировка подачи голубого топлива происходит при внезапном затухании пламени одной из конфорок. А выполненная из нержавеющей стали рабочая поверхность порадует высокой устойчивостью к регулярному воздействию моющих средств.



Теги товара: газовые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Midea MG3205TX




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип
газовая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4.3 кВт
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
10x26.2x52 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая варочная поверхность Midea MG3205TX представляет собой невероятно компактную домашнюю помощницу с 2 конфорками и чугунными решетками, которые незаменимы для придания устойчивого положения посуде любого диаметра. Используя соответствующий поворотный переключатель, вы с легкостью отрегулируете мощность нагрева и сможете активировать функцию электрического розжига. Характерной особенностью Midea MG3205TX станет наличие конфорки с тройным рядом пламени, которая придется как нельзя кстати при приготовлении пищи в вок-посуде. Автоматическая блокировка подачи голубого топлива происходит при внезапном затухании пламени одной из конфорок. А выполненная из нержавеющей стали рабочая поверхность порадует высокой устойчивостью к регулярному воздействию моющих средств.


Теги товара: газовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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