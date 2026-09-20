Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая
Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 – это классическая поверхность с наличием четырех чугунных конфорок. Установка данной модели – независимая. Мощность подключения составляет 5.5 кВт. Материал изготовления панели – надежная эмалированная сталь. Устройство обладает оригинальным дизайном и удобным расположением панели управления. Классическое белое исполнение позволит гармонично дополнить дизайн любой кухни. Gefest СВН 3210 обладает индикатором включения/выключения. Переключатели поворотные. Параметры модели – высота достигает 7.8 см, глубина – 52 см, а ширина – 59 см. Мощность электроконфорок стола – от 1.0 до 2.0 кВт. Модель отвечает требованиям первого класса безопасности. Гарантийный срок составляет 2 года. Gefest СВН 3210 – функциональная, простая в уходе и эксплуатации модель.
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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