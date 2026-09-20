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Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая

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Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая - фото 1
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая - фото 2
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
5500
Тип управления
поворотное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая - фото 1
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая - фото 2
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 880 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 583718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая
9 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
5500
Тип управления
поворотное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
59х52 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
62,5х17х57,5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
12

Описание товара Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая

Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 – это классическая поверхность с наличием четырех чугунных конфорок. Установка данной модели – независимая. Мощность подключения составляет 5.5 кВт. Материал изготовления панели – надежная эмалированная сталь. Устройство обладает оригинальным дизайном и удобным расположением панели управления. Классическое белое исполнение позволит гармонично дополнить дизайн любой кухни. Gefest СВН 3210 обладает индикатором включения/выключения. Переключатели поворотные. Параметры модели – высота достигает 7.8 см, глубина – 52 см, а ширина – 59 см. Мощность электроконфорок стола – от 1.0 до 2.0 кВт. Модель отвечает требованиям первого класса безопасности. Гарантийный срок составляет 2 года. Gefest СВН 3210 – функциональная, простая в уходе и эксплуатации модель.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
5500
Тип управления
поворотное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
59х52 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
62,5х17х57,5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 – это классическая поверхность с наличием четырех чугунных конфорок. Установка данной модели – независимая. Мощность подключения составляет 5.5 кВт. Материал изготовления панели – надежная эмалированная сталь. Устройство обладает оригинальным дизайном и удобным расположением панели управления. Классическое белое исполнение позволит гармонично дополнить дизайн любой кухни. Gefest СВН 3210 обладает индикатором включения/выключения. Переключатели поворотные. Параметры модели – высота достигает 7.8 см, глубина – 52 см, а ширина – 59 см. Мощность электроконфорок стола – от 1.0 до 2.0 кВт. Модель отвечает требованиям первого класса безопасности. Гарантийный срок составляет 2 года. Gefest СВН 3210 – функциональная, простая в уходе и эксплуатации модель.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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