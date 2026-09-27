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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
4000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595688
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
4000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
26.1x48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5x26.1x53 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
14.5

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая

Варильна поверхня Gefest ПВГ 2003 К12 Одним з факторів комфортного побуту є якісна варочная панель - помічниця, робота з якої буде не просто щоденної рутинної обов'язком, а справжнім задоволенням. Компактність і приємний дизайн дозволяють цій вручений панелі гармонійно виглядати в інтер'єрі будь-якої кухні - як класичного стилю, так і сучасного. Група компаній GEFEST займається випуском сучасної кухонної побутової техніки з високими споживчими властивостями. Основні напрямки діяльності - виробництво газових, газоелектричних, електричних плит, вбудованої техніки та воздухоочистителей торгової марки GEFEST. Підприємство працює відповідно до затвердженої політикою в області якості. Газові й електричні плити під торговою маркою Gefest, що випускаються брестським заводом \ "Брестгазаппарат \", міцно завоювали лідируючі позиції серед споживачів і виробників подібної продукції на території СНД. За ступенем конкурентоспроможності та рівня якості продукція марки Gefest нічим не відрізняється від аналогічної продукції закордонних виробників. Красномовним свідченням всесвітнього визнання торгової марки Gefest служить наявність сертифікатів якості, європейського сертифіката на електричні та польського сертифіката на газові плити білоруського виробництва. Крім іншого, продукція Gefest удостоєна найвищої свідоцтва власного якості - міжнародного сертифіката за системою загальних міжнародних стандартів ISO-2000, ISO-9001.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
4000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
26.1x48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5x26.1x53 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варильна поверхня Gefest ПВГ 2003 К12 Одним з факторів комфортного побуту є якісна варочная панель - помічниця, робота з якої буде не просто щоденної рутинної обов'язком, а справжнім задоволенням. Компактність і приємний дизайн дозволяють цій вручений панелі гармонійно виглядати в інтер'єрі будь-якої кухні - як класичного стилю, так і сучасного. Група компаній GEFEST займається випуском сучасної кухонної побутової техніки з високими споживчими властивостями. Основні напрямки діяльності - виробництво газових, газоелектричних, електричних плит, вбудованої техніки та воздухоочистителей торгової марки GEFEST. Підприємство працює відповідно до затвердженої політикою в області якості. Газові й електричні плити під торговою маркою Gefest, що випускаються брестським заводом \ "Брестгазаппарат \", міцно завоювали лідируючі позиції серед споживачів і виробників подібної продукції на території СНД. За ступенем конкурентоспроможності та рівня якості продукція марки Gefest нічим не відрізняється від аналогічної продукції закордонних виробників. Красномовним свідченням всесвітнього визнання торгової марки Gefest служить наявність сертифікатів якості, європейського сертифіката на електричні та польського сертифіката на газові плити білоруського виробництва. Крім іншого, продукція Gefest удостоєна найвищої свідоцтва власного якості - міжнародного сертифіката за системою загальних міжнародних стандартів ISO-2000, ISO-9001.


Теги товара: белые
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