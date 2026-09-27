Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2003 К12 белая
Варильна поверхня Gefest ПВГ 2003 К12 Одним з факторів комфортного побуту є якісна варочная панель - помічниця, робота з якої буде не просто щоденної рутинної обов'язком, а справжнім задоволенням. Компактність і приємний дизайн дозволяють цій вручений панелі гармонійно виглядати в інтер'єрі будь-якої кухні - як класичного стилю, так і сучасного. Група компаній GEFEST займається випуском сучасної кухонної побутової техніки з високими споживчими властивостями. Основні напрямки діяльності - виробництво газових, газоелектричних, електричних плит, вбудованої техніки та воздухоочистителей торгової марки GEFEST. Підприємство працює відповідно до затвердженої політикою в області якості. Газові й електричні плити під торговою маркою Gefest, що випускаються брестським заводом \ "Брестгазаппарат \", міцно завоювали лідируючі позиції серед споживачів і виробників подібної продукції на території СНД. За ступенем конкурентоспроможності та рівня якості продукція марки Gefest нічим не відрізняється від аналогічної продукції закордонних виробників. Красномовним свідченням всесвітнього визнання торгової марки Gefest служить наявність сертифікатів якості, європейського сертифіката на електричні та польського сертифіката на газові плити білоруського виробництва. Крім іншого, продукція Gefest удостоєна найвищої свідоцтва власного якості - міжнародного сертифіката за системою загальних міжнародних стандартів ISO-2000, ISO-9001.
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Теги товара: белые
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