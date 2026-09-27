Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 черная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595687
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
14.5
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 черная
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 идеально впишется в интерьер вашей кухни, не займет много места и порадует эстетичным обликом и функционалом. Это двухконфорочная плита, выполненная из закаленного стекла черного цвета, которое не только хорошо смотрится, но и легко очищается. Газ-контроль конфорок позволяет регулировать степень нагрева, электроподжиг встроен в поворотную ручку. Материалом решеток Gefest ПВГ 2002 стал надежный и прочный чугун. Готовьте на этой плите как в малых по размеру кастрюлях и сковородах, так и в объемной посуде, в том числе в посуде WOK.
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Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 идеально впишется в интерьер вашей кухни, не займет много места и порадует эстетичным обликом и функционалом. Это двухконфорочная плита, выполненная из закаленного стекла черного цвета, которое не только хорошо смотрится, но и легко очищается. Газ-контроль конфорок позволяет регулировать степень нагрева, электроподжиг встроен в поворотную ручку. Материалом решеток Gefest ПВГ 2002 стал надежный и прочный чугун. Готовьте на этой плите как в малых по размеру кастрюлях и сковородах, так и в объемной посуде, в том числе в посуде WOK.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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