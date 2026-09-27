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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 черная купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 черная

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Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 1
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 2
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 3
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 4
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 5
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 6
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 7
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 8
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 1
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 2
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 3
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 4
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 5
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 6
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 7
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 8
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595687
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
14.5

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 черная

Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 идеально впишется в интерьер вашей кухни, не займет много места и порадует эстетичным обликом и функционалом. Это двухконфорочная плита, выполненная из закаленного стекла черного цвета, которое не только хорошо смотрится, но и легко очищается. Газ-контроль конфорок позволяет регулировать степень нагрева, электроподжиг встроен в поворотную ручку. Материалом решеток Gefest ПВГ 2002 стал надежный и прочный чугун. Готовьте на этой плите как в малых по размеру кастрюлях и сковородах, так и в объемной посуде, в том числе в посуде WOK.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 черная




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 идеально впишется в интерьер вашей кухни, не займет много места и порадует эстетичным обликом и функционалом. Это двухконфорочная плита, выполненная из закаленного стекла черного цвета, которое не только хорошо смотрится, но и легко очищается. Газ-контроль конфорок позволяет регулировать степень нагрева, электроподжиг встроен в поворотную ручку. Материалом решеток Gefest ПВГ 2002 стал надежный и прочный чугун. Готовьте на этой плите как в малых по размеру кастрюлях и сковородах, так и в объемной посуде, в том числе в посуде WOK.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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