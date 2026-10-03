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Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная

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Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная - фото 1
Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная - фото 2
Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная - фото 3
Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640727
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Характеристики

Бренд
Monsher
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56 x 49 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х57х8
Вес, кг.
7

Описание товара Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная

Описание Общие данные: Габариты: 4.8x59x52 см Габариты ниши для встраивания: -x56x49 см Тип конфорок: 4 быстрого нагрева Hi-Light Зоны расширения: нет Мощность конфорок, кВт: передняя левая 165 мм / 1,2 кВт Мощность конфорок, кВт: передняя правая 200 мм / 1,8 кВт Мощность конфорок, кВт: задняя левая 165 мм / 1,2 кВт Мощность конфорок, кВт: задняя правая 200 мм / 1,8 кВт Тип управления: сенсорное Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки Управление: Количество уровней мощности: 9 Таймер Stop and Go Безопасность: Автоматическое отключение Блокировка панели управления Дополнительная информация: Мощность подключения, кВт: 6,0



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная




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Характеристики
Бренд
Monsher
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56 x 49 см
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Страна производитель
Китай
Описание
Описание Общие данные: Габариты: 4.8x59x52 см Габариты ниши для встраивания: -x56x49 см Тип конфорок: 4 быстрого нагрева Hi-Light Зоны расширения: нет Мощность конфорок, кВт: передняя левая 165 мм / 1,2 кВт Мощность конфорок, кВт: передняя правая 200 мм / 1,8 кВт Мощность конфорок, кВт: задняя левая 165 мм / 1,2 кВт Мощность конфорок, кВт: задняя правая 200 мм / 1,8 кВт Тип управления: сенсорное Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки Управление: Количество уровней мощности: 9 Таймер Stop and Go Безопасность: Автоматическое отключение Блокировка панели управления Дополнительная информация: Мощность подключения, кВт: 6,0


Теги товара: сенсорные
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