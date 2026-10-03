Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Monsher MHE 6002, 60 см, 4 конфорки, черная
Описание Общие данные: Габариты: 4.8x59x52 см Габариты ниши для встраивания: -x56x49 см Тип конфорок: 4 быстрого нагрева Hi-Light Зоны расширения: нет Мощность конфорок, кВт: передняя левая 165 мм / 1,2 кВт Мощность конфорок, кВт: передняя правая 200 мм / 1,8 кВт Мощность конфорок, кВт: задняя левая 165 мм / 1,2 кВт Мощность конфорок, кВт: задняя правая 200 мм / 1,8 кВт Тип управления: сенсорное Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки Управление: Количество уровней мощности: 9 Таймер Stop and Go Безопасность: Автоматическое отключение Блокировка панели управления Дополнительная информация: Мощность подключения, кВт: 6,0
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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