Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж)
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж)
В принтер Cactus CS-LP 1120B не встроены механизмы защиты дополнительной прибыли поставщика. Конструкция принтера не содержит чипов, блокирующих печать при достижении предела числа копий, заданного производителем. Несмотря на наличие только USB-порта принтер Cactus CS-LP 1120B легко можно сделать сетевым, путем предоставления общего доступа в сети. Программное обеспечение сертифицировано для использования с Astra Linux, часто используемым в бюджетных и государственных организациях России. Теперь не нужно переплачивать за оригинальные расходники или подбирать подходящие аналоги. оригинальный картридж Cactus для принтера Cactus CS-LP 1120B самый дешевый на рынке! И на этом его преимущества не заканчиваются: ресурс картриджа, поставляемого в комплекте с новым принтером Cactus составляет 3000 копий, что в два раза больше ресурса картриджей, которые поставляются с принтерами данного класса. Стоимость отпечатка на принтере Cactus CS-LP 1120B получается рекордно низкой, что делает срок окупаемости очень коротким.
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