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Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная

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Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 1
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 2
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 3
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 4
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 5
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 6
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 7
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 8
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 9
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 10
Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 8
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 9
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 10
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583746
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Характеристики

Бренд
Krona
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
26 x 49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
288x50x520 мм
Размеры в упаковке, см
60х60х30
Вес, кг.
12

Описание товара Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная

Индукционная варочная поверхность KRONA VENTO 30 BL может похвастаться наличием функции паузы, которая придется как нельзя кстати, если возникла необходимость приостановить ход кулинарного процесса. Спустя время хозяйки смогут возобновить его, сохранив прежние параметры. При внезапном проливании жидкости на поверхность прибора сработает функция автоматического выключения. Комплект дополнен специальным скребком, посредством которого осуществляется тщательное и бережное удаление загрязнений. Довести до готовности или разогреть блюда вы сможете теперь даже при выключенном устройстве. Так, достаточно посмотреть на индикаторы остаточного тепла, которые подскажут, какая из конфорок осталась горячей после выключения KRONA VENTO 30 BL. С кнопкой блокировки вам не составит труда ограничить доступ к функционалу. А встроенный таймер остановит нагрев варочной поверхности по истечении указанного пользователем времени.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная




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Характеристики
Бренд
Krona
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
26 x 49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
288x50x520 мм
Описание
Индукционная варочная поверхность KRONA VENTO 30 BL может похвастаться наличием функции паузы, которая придется как нельзя кстати, если возникла необходимость приостановить ход кулинарного процесса. Спустя время хозяйки смогут возобновить его, сохранив прежние параметры. При внезапном проливании жидкости на поверхность прибора сработает функция автоматического выключения. Комплект дополнен специальным скребком, посредством которого осуществляется тщательное и бережное удаление загрязнений. Довести до готовности или разогреть блюда вы сможете теперь даже при выключенном устройстве. Так, достаточно посмотреть на индикаторы остаточного тепла, которые подскажут, какая из конфорок осталась горячей после выключения KRONA VENTO 30 BL. С кнопкой блокировки вам не составит труда ограничить доступ к функционалу. А встроенный таймер остановит нагрев варочной поверхности по истечении указанного пользователем времени.


Теги товара: сенсорные
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