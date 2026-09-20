Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583739
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
26,5х49,5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
35х11х57 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
10
Описание товара Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная
Тип панели электрическая варочная поверхность Дизайн "Домино" да Установка независимая Размеры (ШхГхВ) 28.80х52х6 см Размеры для встраивания (ШхГ) 26 x 49.2 см Конфорки Специальные конфорки керамическая Материал панели стеклокерамика Количество конфорок 2 Керамических конфорок 2 Минимальный диаметр конфорки 16.5 см Максимальный диаметр конфорки 20 см Переключатели сенсорные Тип сенсорного управления кнопочное Таймер конфорок есть Кнопка блокировки панели есть Особенности Индикатор остаточного тепла есть Защитное отключение есть Цвет панели конфорок – черный
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
26,5х49,5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
35х11х57 см
Страна производитель
Китай
Тип панели электрическая варочная поверхность Дизайн "Домино" да Установка независимая Размеры (ШхГхВ) 28.80х52х6 см Размеры для встраивания (ШхГ) 26 x 49.2 см Конфорки Специальные конфорки керамическая Материал панели стеклокерамика Количество конфорок 2 Керамических конфорок 2 Минимальный диаметр конфорки 16.5 см Максимальный диаметр конфорки 20 см Переключатели сенсорные Тип сенсорного управления кнопочное Таймер конфорок есть Кнопка блокировки панели есть Особенности Индикатор остаточного тепла есть Защитное отключение есть Цвет панели конфорок – черный
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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