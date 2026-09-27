Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Мощность
4700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595831
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Мощность
4700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
26x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х51.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная
газовая на 2 конфорки, эмалированная сталь, мощность: 4700 Вт, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 29x51.5 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Мощность
4700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
26x49 см
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Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х51.5 см
Страна производитель
Турция
газовая на 2 конфорки, эмалированная сталь, мощность: 4700 Вт, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 29x51.5 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.32.63CB/G черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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