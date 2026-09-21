Электрическая варочная панель Midea MCH32203
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Midea MCH32203
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Варочная панель Midea MCH32203 — это идеальное решение для вашей кухни, сочетающее стиль и функциональность. С её компактными размерами и независимым типом установки, она легко впишется в любое пространство. ? Благодаря конфоркам быстрого нагрева HiLight, вы сможете готовить блюда быстрее и эффективнее. А функция Booster обеспечит мгновенное повышение мощности, что особенно удобно в моменты, когда время на исходе. ? Сенсорное управление с кнопками -/+ делает использование панели интуитивно понятным и удобным. Вы сможете легко регулировать уровень мощности из 9 доступных вариантов, подбирая идеальные условия для приготовления. ?? Безопасность — важный аспект, и Midea MCH32203 предлагает блокировку от детей и индикатор остаточного тепла, что обеспечивает дополнительный уровень защиты для вашей семьи. ? Стеклокерамическая рабочая поверхность не только выглядит стильно, но и легко очищается, что делает уход за ней простым и быстрым. Таймер с электронным управлением поможет вам следить за временем приготовления, чтобы ваши блюда всегда получались идеальными.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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