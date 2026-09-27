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Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная

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Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная - фото 1
Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная - фото 2
Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная - фото 3
Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6200
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595868
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6200
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
430 x 480 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
450 x 510 x 44 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
12.6

Описание товара Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная

Варочная панель Weissgauff отличается стильным и современным дизайном, идеально подходящим для любого кухонного интерьера. Изготовленная из прочного закаленного стекла, эта газовая панель обеспечивает не только элегантный внешний вид, но и надежность в эксплуатации. С тремя эффективными конфорками, общая мощность которых составляет 6200 Вт, данная модель станет отличным решением для приготовления разнообразных блюд. Несмотря на отсутствие индикатора остаточного тепла и блокировки панели, простое и интуитивно понятное механическое управление обеспечивает легкость в использовании. Эта варочная панель предназначена для тех, кто ценит качество, функциональность и эстетику. Надежные материалы и продуманная конструкция гарантируют долгий срок службы и высокую производительность, помогая создавать кулинарные шедевры каждый день.



Теги товара: газовые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6200
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
430 x 480 мм
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
450 x 510 x 44 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель Weissgauff отличается стильным и современным дизайном, идеально подходящим для любого кухонного интерьера. Изготовленная из прочного закаленного стекла, эта газовая панель обеспечивает не только элегантный внешний вид, но и надежность в эксплуатации. С тремя эффективными конфорками, общая мощность которых составляет 6200 Вт, данная модель станет отличным решением для приготовления разнообразных блюд. Несмотря на отсутствие индикатора остаточного тепла и блокировки панели, простое и интуитивно понятное механическое управление обеспечивает легкость в использовании. Эта варочная панель предназначена для тех, кто ценит качество, функциональность и эстетику. Надежные материалы и продуманная конструкция гарантируют долгий срок службы и высокую производительность, помогая создавать кулинарные шедевры каждый день.


Теги товара: газовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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