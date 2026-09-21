Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная
Индукционная варочная поверхность Midea MIH32103 оснащена двумя конфорками мощностью 3500 Вт. Прибор поддерживает непрерывное регулирование мощности нагрева, изменяя частоту магнитного поля. Благодаря панели с сенсорными кнопками можно легко управлять конфорками. Устройство поддерживает 9 уровней нагрева конфорок. Это позволяет хозяйке готовить пищу, используя разные кулинарные техники. В каждую из конфорок Midea MIH32103 встроены индикаторы остаточного тепла. По ним можно определить, насколько горячей остается поверхность. Эта опция защищает от ожогов. Варочная поверхность автоматически отключается через время благодаря таймеру. Для каждой варочной зоны можно настроить время работы до 99 минут. Функция обнаружения посуды обеспечивает рациональный расход электроэнергии, упрощает управление конфорками. Автоматика определяет наличие посуды, активируя нужную зону. Для быстрого и кратковременного нагрева используется функция Booster. Она удобна для разогревания масла, подогрева блюда, обжарки продуктов.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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