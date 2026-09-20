Top.Mail.Ru
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 643 BS черная купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электрическая варочная панель Weissgauff HV 643 BS черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Варочная поверхность Weissgauff HV 643 BS черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577465
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
64х57х11
Вес, кг.
10.3

Описание товара Электрическая варочная панель Weissgauff HV 643 BS черная

Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 643 BS, выполненная из стеклокерамики, гармонично встраивается практически в любой интерьер кухни. Сенсорное управление позволяет быстро и легко настраивать нужные рабочие параметры варочной поверхности. Кроме того, варочная панель имеет несколько защитных функций, обеспечивающих ее эффективную длительную эксплуатацию. Это и защитное отключение конфорок, и блокировка от детей, и блокировка работы поверхности. Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 643 BS имеет 4 конфорки, одна из которых 3-контурная, а другая имеет еще и овальную зону нагрева. Индикатор остаточного тепла позволит отключить конфорку за несколько минут до готовности блюда, что обеспечит экономное потребление электроэнергии. Мощность подключения у варочной поверхности составляет 6.7 кВт.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Weissgauff HV 643 BS черная




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Описание
Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 643 BS, выполненная из стеклокерамики, гармонично встраивается практически в любой интерьер кухни. Сенсорное управление позволяет быстро и легко настраивать нужные рабочие параметры варочной поверхности. Кроме того, варочная панель имеет несколько защитных функций, обеспечивающих ее эффективную длительную эксплуатацию. Это и защитное отключение конфорок, и блокировка от детей, и блокировка работы поверхности. Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 643 BS имеет 4 конфорки, одна из которых 3-контурная, а другая имеет еще и овальную зону нагрева. Индикатор остаточного тепла позволит отключить конфорку за несколько минут до готовности блюда, что обеспечит экономное потребление электроэнергии. Мощность подключения у варочной поверхности составляет 6.7 кВт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая варочная панель Weissgauff HV 643 BS черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...