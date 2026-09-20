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Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17

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Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 1
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 2
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 3
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 4
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 5
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 6
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 7
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 8
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 9
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
коричневый
Мощность
5500
Тип управления
механическое
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 4
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 5
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 6
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 7
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 8
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 9
  • Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666498
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17
9 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
коричневый
Мощность
5500
Тип управления
механическое
Подключение
электрическая
Размер ниши для встраивания
562x486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x52x7.8 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
57х51х11
Вес, кг.
7.2

Описание товара Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17

Варочная панель электрическая GEFEST СВН 3210 К17 коричневый Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 К17 – это стандартная поверхность с наличием 4 чугунных конфорок. Монтаж данной модели – независимый. Мощность ее подключения достигает 5.5 кВт. Материал изготовления панели – это прочная эмалированная сталь. Поверхность обладает удобным размещением панели управления, а также оригинальным дизайном. Коричневое цветовое исполнение позволяет гармонично дополнить любую кухню, независимо от ее дизайна. Gefest СВН 3210 К17 обладает практичными индикаторами включения/выключения и удобным электрозажигаением горелок стола. Модель оборудована поворотными переключателями. Параметры поверхности – высота составляет 8 сантиметров, ширина – 59 сантиметров, а глубина – 52 сантиметров. Мощность электроконфорок стола – 1-2 кВт. Модель отвечает всем требованиям 1-го класса безопасности. Gefest СВН 3210 К17 – простая в уходе, эксплуатации и функциональная модель, которая отличается достойным качеством, а также демократичной ценой.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
коричневый
Мощность
5500
Тип управления
механическое
Подключение
электрическая
Размер ниши для встраивания
562x486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x52x7.8 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель электрическая GEFEST СВН 3210 К17 коричневый Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 К17 – это стандартная поверхность с наличием 4 чугунных конфорок. Монтаж данной модели – независимый. Мощность ее подключения достигает 5.5 кВт. Материал изготовления панели – это прочная эмалированная сталь. Поверхность обладает удобным размещением панели управления, а также оригинальным дизайном. Коричневое цветовое исполнение позволяет гармонично дополнить любую кухню, независимо от ее дизайна. Gefest СВН 3210 К17 обладает практичными индикаторами включения/выключения и удобным электрозажигаением горелок стола. Модель оборудована поворотными переключателями. Параметры поверхности – высота составляет 8 сантиметров, ширина – 59 сантиметров, а глубина – 52 сантиметров. Мощность электроконфорок стола – 1-2 кВт. Модель отвечает всем требованиям 1-го класса безопасности. Gefest СВН 3210 К17 – простая в уходе, эксплуатации и функциональная модель, которая отличается достойным качеством, а также демократичной ценой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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