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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная

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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 1
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 2
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 3
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 4
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 5
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 6
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 7
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 8
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 8
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595744
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56.5x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.4x56.5x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х57х12
Вес, кг.
10.9

Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная

Панель варочная индукционная WEISSGAUFF HI 632 BSC (HI632BSC) выполнена из стеклокерамики и имеет 4 зоны нагрева. Дизайн конфорок Cross Zone отражает современность и технологичность этой модели, стирая ощущение границ при работе с любой конфоркой. Диаметры рабочих зон делают удобной работу как с посудой малого размера (от 12 см), так и с крупными кастрюлями и сковородами (до 23 см). Сенсорное управление One Touch оперативно реагирует на ваши прикосновения с первого раза, даже в том случае, если руки холодные или влажные. Таймер до 99 минут дает вам возможность запрограммировать время выключения любой конфорки, с точностью до минуты.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56.5x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.4x56.5x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Панель варочная индукционная WEISSGAUFF HI 632 BSC (HI632BSC) выполнена из стеклокерамики и имеет 4 зоны нагрева. Дизайн конфорок Cross Zone отражает современность и технологичность этой модели, стирая ощущение границ при работе с любой конфоркой. Диаметры рабочих зон делают удобной работу как с посудой малого размера (от 12 см), так и с крупными кастрюлями и сковородами (до 23 см). Сенсорное управление One Touch оперативно реагирует на ваши прикосновения с первого раза, даже в том случае, если руки холодные или влажные. Таймер до 99 минут дает вам возможность запрограммировать время выключения любой конфорки, с точностью до минуты.


Теги товара: сенсорные
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