Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595744
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Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 632 BSC черная
Панель варочная индукционная WEISSGAUFF HI 632 BSC (HI632BSC) выполнена из стеклокерамики и имеет 4 зоны нагрева. Дизайн конфорок Cross Zone отражает современность и технологичность этой модели, стирая ощущение границ при работе с любой конфоркой. Диаметры рабочих зон делают удобной работу как с посудой малого размера (от 12 см), так и с крупными кастрюлями и сковородами (до 23 см). Сенсорное управление One Touch оперативно реагирует на ваши прикосновения с первого раза, даже в том случае, если руки холодные или влажные. Таймер до 99 минут дает вам возможность запрограммировать время выключения любой конфорки, с точностью до минуты.
Панель варочная индукционная WEISSGAUFF HI 632 BSC (HI632BSC) выполнена из стеклокерамики и имеет 4 зоны нагрева. Дизайн конфорок Cross Zone отражает современность и технологичность этой модели, стирая ощущение границ при работе с любой конфоркой. Диаметры рабочих зон делают удобной работу как с посудой малого размера (от 12 см), так и с крупными кастрюлями и сковородами (до 23 см). Сенсорное управление One Touch оперативно реагирует на ваши прикосновения с первого раза, даже в том случае, если руки холодные или влажные. Таймер до 99 минут дает вам возможность запрограммировать время выключения любой конфорки, с точностью до минуты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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