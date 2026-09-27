Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595840
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Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG обладает круглой формой и станет стильной техникой на кухне. Верхняя панель из закаленного стекла черного цвета одновременно сочетает привлекательный вид, легкость очистки от загрязнений и стойкость к неблагоприятным воздействиям. Данная модель оснащена 3-мя конфорками. С помощью поворотных переключателей можно плавно регулировать интенсивность нагрева. Встроенный в переключатели электроподжиг конфорок способствует более удобной повседневной эксплуатации, исключая необходимость в дополнительных средствах розжига. Для повышения безопасности реализована система газ-контроля. Варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG способна работать от магистрального газа или газа в баллоне.
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG обладает круглой формой и станет стильной техникой на кухне. Верхняя панель из закаленного стекла черного цвета одновременно сочетает привлекательный вид, легкость очистки от загрязнений и стойкость к неблагоприятным воздействиям. Данная модель оснащена 3-мя конфорками. С помощью поворотных переключателей можно плавно регулировать интенсивность нагрева. Встроенный в переключатели электроподжиг конфорок способствует более удобной повседневной эксплуатации, исключая необходимость в дополнительных средствах розжига. Для повышения безопасности реализована система газ-контроля. Варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG способна работать от магистрального газа или газа в баллоне.
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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