Индукционная варочная панель Darina P8 EI 305 B черная
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583716
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х6,2х52 см
Размеры в упаковке, см
65х57х12
Вес, кг.
9.5
Описание товара Индукционная варочная панель Darina P8 EI 305 B черная
Индукционная варочная панель в дизайне Provence - прекрасное сочетание изысканности и практичности. Режим ускоренного нагрева «booster» позволяет увеличить мощность любой конфорки и сэкономить время на приготовлении. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
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Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х6,2х52 см
Индукционная варочная панель в дизайне Provence - прекрасное сочетание изысканности и практичности. Режим ускоренного нагрева «booster» позволяет увеличить мощность любой конфорки и сэкономить время на приготовлении. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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