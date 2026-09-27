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Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4.3 кВт
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595858
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4.3 кВт
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
26x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x26x51.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
11

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь

Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHS.32.3ES с двумя независимыми конфорками стала обладательницей рабочей панели из нержавеющей стали – материала, который без лишних усилий очищается от различных загрязнений. Еще одно достоинство этой домашней помощницы заключается в предусмотренных на ее поверхности решетках, которые гарантируют устойчивость посуды любого диаметра. За безопасность во время эксплуатации модели MAUNFELD EGHS.32.3ES отвечает функция газ-контроля, которая в автоматическом режиме блокирует подачу голубого топлива, как только гаснет пламя одной из конфорок. При ежедневном использовании варочной панели как нельзя кстати придется и электрический розжиг, активация которого происходит путем поворота переключателя мощности.



Теги товара: газовые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4.3 кВт
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
26x48.5 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x26x51.5 см
Страна производитель
Турция
Описание
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHS.32.3ES с двумя независимыми конфорками стала обладательницей рабочей панели из нержавеющей стали – материала, который без лишних усилий очищается от различных загрязнений. Еще одно достоинство этой домашней помощницы заключается в предусмотренных на ее поверхности решетках, которые гарантируют устойчивость посуды любого диаметра. За безопасность во время эксплуатации модели MAUNFELD EGHS.32.3ES отвечает функция газ-контроля, которая в автоматическом режиме блокирует подачу голубого топлива, как только гаснет пламя одной из конфорок. При ежедневном использовании варочной панели как нельзя кстати придется и электрический розжиг, активация которого происходит путем поворота переключателя мощности.


Теги товара: газовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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