Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES нержавеющая сталь
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHS.32.3ES с двумя независимыми конфорками стала обладательницей рабочей панели из нержавеющей стали – материала, который без лишних усилий очищается от различных загрязнений. Еще одно достоинство этой домашней помощницы заключается в предусмотренных на ее поверхности решетках, которые гарантируют устойчивость посуды любого диаметра. За безопасность во время эксплуатации модели MAUNFELD EGHS.32.3ES отвечает функция газ-контроля, которая в автоматическом режиме блокирует подачу голубого топлива, как только гаснет пламя одной из конфорок. При ежедневном использовании варочной панели как нельзя кстати придется и электрический розжиг, активация которого происходит путем поворота переключателя мощности.
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Теги товара: газовые
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Теги товара: газовые
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