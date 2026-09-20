Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 WFZC белая
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 WFZC белая
Индукционная панель Weissgauff в дизайне "Домино" оснащённая технологией непрерывного нагрева и свободной зоной Flex Zone - это сочетание функциональности и технологичности при минимуме занимаемого места!Дизайн Домино - это компактное решение, которое позволит вам использовать данную модель даже в малогабаритных кухнях, либо сочетать сразу несколько домино-панелей, с учетом ваших потребностейИндукционная технология нагрева, при которой повышение температуры происходит непосредственно в дне самой посуды, позволит готовить гораздо быстрее, расходовать меньше электроэнергии и быть уверенным в том, что "убежавшая" еда не пригорит к поверхности: ведь сама она не раскаляется.Технология непрерывного нагрева является наиболее передовой и современной опцией работы индукционных панелей, она позволяет обеспечить более чувствительное управление температурой приготавливаемой пищи, что особенно важно для блюд, требовательных к поддержанию постоянной интенсивности нагрева. Обращаем внимание, что при работе на минимальных уровнях мощности непрерывный режим работы может изменяться на импульсный.Flex Zone - это инновационный дизайн индукционных конфорок, обеспечивающий максимальную свободу в процессе приготовления пищи для использования посуды любого размера. Размер флекс-зоны 19 х 39 см.Наличие ножек дает возможность использовать её не только как встраиваемую, но и как отдельно стоящую варочную поверхность.Сенсорное управление One Touch, современное и оперативно реагирующее на ваши прикосновения с первого раза, даже в том случае, если руки холодные или влажные. 9 уровней мощности - с ними вы сможете подобрать подходящую температуру для приготовления практически любого блюда.Таймер до 99 минут дает вам возможность запрограммировать время выключения любой конфорки, с точностью до минутыМаксимальная мощность подключения 3300 Вт - делает данную модель по-настоящему мощной, позволяя вам готовить на всех конфорках одновременно, без потерь эффективности каждой рабочей зоны. Опция Boost это удобная функция, позволяющая направить весь потенциал индукционной панели в одну рабочую зону и, тем самым, значительно увеличить эффективность и скорость нагрева.Защитное автоотключение - это дополнительный уровень безопасности, который гарантирует высокую степень защиты для вас и вашего дома, обеспечивая самостоятельное отключение конфорки.Индикация остаточного тепла, сообщающая вам о том, когда прикасаться к конфорке уже безопасно, а когда - еще нет, ведь в течение некоторого времени после выключения, поверхность варочной панели все еще может оставаться горячей. Блокировка от детей, благодаря которой вы всегда сможете избежать ненужных нажатий на элементы управления, например, во время уборки варочной панели или, чтобы предотвратить её незапланированное включение детьми. Стеклокерамика EuroKera от одного из лучших мировых производителей - это гарантия действительно высоких показателей прочности, устойчивости к царапинам и высоким температурам, благодаря чему ваша варочная панель будет радовать вас долгие годы
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