Уцененный товар Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное, 583186
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Камера
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: состояние отличное. Спецификация: Разрешение (видео) 1280x720 Матрица 1.3 МП Максимальная частота кадров 30 Гц Подключение USB 2.0 Совместимость с ОС Android, Windows, MacOS Комплектность: камера, инструкция, коробка. Гарантия 14 дней
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 100 руб. 1 690 руб.
В наличии
Код товара: 583186
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1 100 руб. -35%
1 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: состояние отличное. Спецификация: Разрешение (видео) 1280x720 Матрица 1.3 МП Максимальная частота кадров 30 Гц Подключение USB 2.0 Совместимость с ОС Android, Windows, MacOS Комплектность: камера, инструкция, коробка. Гарантия 14 дней
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
14
Описание товара Уцененный товар Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: состояние отличное.
Спецификация:
- Разрешение (видео) 1280x720
- Матрица 1.3 МП
- Максимальная частота кадров 30 Гц
- Подключение USB 2.0
- Совместимость с ОС Android, Windows, MacOS
Гарантия 14 дней
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd
Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
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Бренд
Тип товара
Камера
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: состояние отличное. Спецификация: Разрешение (видео) 1280x720 Матрица 1.3 МП Максимальная частота кадров 30 Гц Подключение USB 2.0 Совместимость с ОС Android, Windows, MacOS Комплектность: камера, инструкция, коробка. Гарантия 14 дней
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: состояние отличное.
Спецификация:
Гарантия 14 дней
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd
Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: состояние отличное.
Спецификация:
- Разрешение (видео) 1280x720
- Матрица 1.3 МП
- Максимальная частота кадров 30 Гц
- Подключение USB 2.0
- Совместимость с ОС Android, Windows, MacOS
Гарантия 14 дней
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd
Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
Уцененный товар Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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