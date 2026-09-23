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Уцененный товар Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное купить с доставкой в Москве, 583186
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Уцененный товар Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное, 583186

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Уценка
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - фото 1
Уценка
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - фото 2
Уценка
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - фото 3
Уценка
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Камера
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: состояние отличное. Спецификация: Разрешение (видео)&nbsp;&nbsp; &nbsp;1280x720 Матрица&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.3 МП Максимальная частота кадров&nbsp;&nbsp; &nbsp;30 Гц Подключение&nbsp;&nbsp; &nbsp;USB 2.0 Совместимость с ОС&nbsp;&nbsp; &nbsp;Android, Windows, MacOS Комплектность: камера, инструкция, коробка. Гарантия 14 дней
  • Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - фото 1
  • Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - фото 2
  • Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - фото 3
  • Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 100 руб.  1 690 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 583186
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное
1 100 руб. -35%
1 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Камера
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: состояние отличное. Спецификация: Разрешение (видео)&nbsp;&nbsp; &nbsp;1280x720 Матрица&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.3 МП Максимальная частота кадров&nbsp;&nbsp; &nbsp;30 Гц Подключение&nbsp;&nbsp; &nbsp;USB 2.0 Совместимость с ОС&nbsp;&nbsp; &nbsp;Android, Windows, MacOS Комплектность: камера, инструкция, коробка. Гарантия 14 дней
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
14

Описание товара Уцененный товар Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное

Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: состояние отличное.
Спецификация:

  • Разрешение (видео)    1280x720
  • Матрица    1.3 МП
  • Максимальная частота кадров    30 Гц
  • Подключение    USB 2.0
  • Совместимость с ОС    Android, Windows, MacOS
Комплектность: камера, инструкция, коробка.
Гарантия 14 дней

Отзывы о товаре Уцененный товар Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Камера
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: состояние отличное. Спецификация: Разрешение (видео)&nbsp;&nbsp; &nbsp;1280x720 Матрица&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.3 МП Максимальная частота кадров&nbsp;&nbsp; &nbsp;30 Гц Подключение&nbsp;&nbsp; &nbsp;USB 2.0 Совместимость с ОС&nbsp;&nbsp; &nbsp;Android, Windows, MacOS Комплектность: камера, инструкция, коробка. Гарантия 14 дней
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: состояние отличное.
Спецификация:
  • Разрешение (видео)    1280x720
  • Матрица    1.3 МП
  • Максимальная частота кадров    30 Гц
  • Подключение    USB 2.0
  • Совместимость с ОС    Android, Windows, MacOS
Комплектность: камера, инструкция, коробка.
Гарантия 14 дней
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный состояние отличное - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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