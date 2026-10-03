Веб-камера A4Tech PK-910P
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
В наличии
Код товара: 407275
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 610 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200
Описание товара Веб-камера A4Tech PK-910P
Интерфейс: USB2.0. Разрешение матрицы: 1 Мпикс. Разрешение матрицы (без интерполяции): 360?60 пикселей. Светосила объектива: f/2.4. Фоторазрешение в режиме интерполяции: 16 Мпикс.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном
Теги товара: с автофокусом
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Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Интерфейс: USB2.0. Разрешение матрицы: 1 Мпикс. Разрешение матрицы (без интерполяции): 360?60 пикселей. Светосила объектива: f/2.4. Фоторазрешение в режиме интерполяции: 16 Мпикс.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном
Теги товара: с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном
Теги товара: с автофокусом
Веб-камера A4Tech PK-910P - стоимость товара 1610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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