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Веб-камера Oklick OK-C21FH черный купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Oklick OK-C21FH черный

4 Отзывы
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Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 1
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 2
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 3
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 4
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 5
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 6
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 7
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 8
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 9
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 10
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 11
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 12
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 1
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 2
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 3
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 4
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 5
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 6
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 7
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 8
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 9
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 10
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 11
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 12
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541182
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
камера, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Linux, Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х7
Вес, г.
16

Описание товара Веб-камера Oklick OK-C21FH черный

Веб-камера с хорошим разрешением и удобным креплением. Легко регулируется и настраивается.



Теги товара: full hd, с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера Oklick OK-C21FH черный

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Mem Play

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера купил для RUTUBE канала хорошо работает. Советую
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера , простая установка. Для онлайн-конференций самое то.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, ожидания оправдала на все 100%, использую для стримов, хорошо под освещение подстраивается сама. На низком уровне освещения зернистость, потребуется доп. свет, если планируете стримить или созваниваться по видео, чтобы шумов не было
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, хорошо держится на тонком ноутбуке. Качество видео высокое, звук не проверяла, тк работаю с гарнитурой.



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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
камера, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Linux, Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера с хорошим разрешением и удобным креплением. Легко регулируется и настраивается.


Теги товара: full hd, с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Mem Play

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера купил для RUTUBE канала хорошо работает. Советую
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера , простая установка. Для онлайн-конференций самое то.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, ожидания оправдала на все 100%, использую для стримов, хорошо под освещение подстраивается сама. На низком уровне освещения зернистость, потребуется доп. свет, если планируете стримить или созваниваться по видео, чтобы шумов не было
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, хорошо держится на тонком ноутбуке. Качество видео высокое, звук не проверяла, тк работаю с гарнитурой.


Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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