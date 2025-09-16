Веб-камера Oklick OK-C21FH черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
камера, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Linux, Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х7
Вес, г.
16
Описание товара Веб-камера Oklick OK-C21FH черный
Веб-камера с хорошим разрешением и удобным креплением. Легко регулируется и настраивается.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитВеб-камера Oklick OK-C013FH черный
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитВеб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507)
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитВеб-камера Logitech C270 (960-001063) черный
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-910P
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитВеб-камера Oklick OK-C008FH черный
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитКамера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микроф...
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-935HL черный
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитВеб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF08800000...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-940HA черный
-
В наличииЦена 6 230 руб. 6 780 руб.1558 руб. в СплитВеб-камера Logitech C922 Pro Stream черный
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитВеб-камера Logitech C920e
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
камера, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Linux, Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Веб-камера с хорошим разрешением и удобным креплением. Легко регулируется и настраивается.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера купил для RUTUBE канала хорошо работает. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера , простая установка. Для онлайн-конференций самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, ожидания оправдала на все 100%, использую для стримов, хорошо под освещение подстраивается сама. На низком уровне освещения зернистость, потребуется доп. свет, если планируете стримить или созваниваться по видео, чтобы шумов не было
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, хорошо держится на тонком ноутбуке. Качество видео высокое, звук не проверяла, тк работаю с гарнитурой.
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Веб-камера Oklick OK-C21FH черный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера купил для RUTUBE канала хорошо работает. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера , простая установка. Для онлайн-конференций самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, ожидания оправдала на все 100%, использую для стримов, хорошо под освещение подстраивается сама. На низком уровне освещения зернистость, потребуется доп. свет, если планируете стримить или созваниваться по видео, чтобы шумов не было
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, хорошо держится на тонком ноутбуке. Качество видео высокое, звук не проверяла, тк работаю с гарнитурой.