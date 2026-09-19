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Веб-камера A4Tech PK-925H купить с доставкой в Москве
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Веб-камера A4Tech PK-925H

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Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 1
Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 2
Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 3
Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 4
Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 5
Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 1
  • Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 2
  • Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 3
  • Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 4
  • Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 5
  • Веб-камера A4Tech PK-925H - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474825
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows, MacOS, Linux, Chrome OS, Android
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Веб-камера A4Tech PK-925H

Веб-камера с разрешением 1080P со встроенным микрофоном, который позволяет общаться в чате в режиме реального времени с семьей и друзьями. В микрофоне использована технология шумоподавления.



Теги товара: full hd, с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера A4Tech PK-925H




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows, MacOS, Linux, Chrome OS, Android
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера с разрешением 1080P со встроенным микрофоном, который позволяет общаться в чате в режиме реального времени с семьей и друзьями. В микрофоне использована технология шумоподавления.


Теги товара: full hd, с микрофоном
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Отзывы


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