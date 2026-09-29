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Веб-камера A4Tech PK-940HA черный купить с доставкой в Москве
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Веб-камера A4Tech PK-940HA черный

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Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 1
Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 2
Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 3
Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 4
Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 1
  • Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 2
  • Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 3
  • Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 4
  • Веб-камера A4Tech PK-940HA черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420195
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
300

Описание товара Веб-камера A4Tech PK-940HA черный

Веб-камера может быть полезна как дома, так и в офисе. Устройство универсально с точки зрения выбора места размещения. Камеру можно установить на стол и даже на штатив. Не вызовет сложностей и крепление к монитору или к ноутбуку. Черный цвет корпуса модели будет гармонировать с внешним видом большинства компьютеров. Камера компактна: ее габаритные размеры составляют 63x85x52 мм. Камера обладает системой автоматической фокусировки. Разрешение видео – 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Качество «картинки», обеспечиваемое устройством, более чем достаточно для интернет-общения. Угол обзора камеры – 75°. Необходимое качество записи звука гарантирует интегрированный цифровой микрофон. Интерфейс подключения камеры – USB 2.0. Устройство не нуждается во внешнем питании. Поддержка камеры реализована во всех самых актуальных в настоящее время операционных системах.



Теги товара: full hd, с автофокусом

Отзывы о товаре Веб-камера A4Tech PK-940HA черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера может быть полезна как дома, так и в офисе. Устройство универсально с точки зрения выбора места размещения. Камеру можно установить на стол и даже на штатив. Не вызовет сложностей и крепление к монитору или к ноутбуку. Черный цвет корпуса модели будет гармонировать с внешним видом большинства компьютеров. Камера компактна: ее габаритные размеры составляют 63x85x52 мм. Камера обладает системой автоматической фокусировки. Разрешение видео – 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Качество «картинки», обеспечиваемое устройством, более чем достаточно для интернет-общения. Угол обзора камеры – 75°. Необходимое качество записи звука гарантирует интегрированный цифровой микрофон. Интерфейс подключения камеры – USB 2.0. Устройство не нуждается во внешнем питании. Поддержка камеры реализована во всех самых актуальных в настоящее время операционных системах.


Теги товара: full hd, с автофокусом
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Отзывы


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