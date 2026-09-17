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Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном

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Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
  • Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109910
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows XP SP3/Vista/7
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном

Веб-камера Logitech HD Pro C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 3 Мп с видеоразрешением 1920х1080. Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с наиболее современными операционными системами: Chrome OS, Mac (от 10.6), Windows (начиная с версии 7) и Android (от 5.0). Она имеет возможность подключения к Интернету, поэтому вы сможете моментально выгружать свои «шедевры» в сеть. Встроенный в корпус модели микрофон (со стерео) имеет опцию подавления шума. Модель Logitech HD Pro C920 подстраивается под свет и корректирует автоматически недостаточный уровень освещения. Взаимодействие с другими устройствами разных поколений возможно благодаря USB-интерфейсу версии 2.0 с поддержкой разъемов 3.0. Шнур модели имеет длину в 1.8 м, который позволяет крепить ее на разном расстоянии от монитора. Устройство обладает опцией автоматического фокусирования и отслеживания лиц для четкости снимков.

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows XP SP3/Vista/7
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Logitech HD Pro C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 3 Мп с видеоразрешением 1920х1080. Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с наиболее современными операционными системами: Chrome OS, Mac (от 10.6), Windows (начиная с версии 7) и Android (от 5.0). Она имеет возможность подключения к Интернету, поэтому вы сможете моментально выгружать свои «шедевры» в сеть. Встроенный в корпус модели микрофон (со стерео) имеет опцию подавления шума. Модель Logitech HD Pro C920 подстраивается под свет и корректирует автоматически недостаточный уровень освещения. Взаимодействие с другими устройствами разных поколений возможно благодаря USB-интерфейсу версии 2.0 с поддержкой разъемов 3.0. Шнур модели имеет длину в 1.8 м, который позволяет крепить ее на разном расстоянии от монитора. Устройство обладает опцией автоматического фокусирования и отслеживания лиц для четкости снимков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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