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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 109910
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Описание товара Веб-камера Logitech HD Pro C920 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном
Веб-камера Logitech HD Pro C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 3 Мп с видеоразрешением 1920х1080. Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с наиболее современными операционными системами: Chrome OS, Mac (от 10.6), Windows (начиная с версии 7) и Android (от 5.0). Она имеет возможность подключения к Интернету, поэтому вы сможете моментально выгружать свои «шедевры» в сеть. Встроенный в корпус модели микрофон (со стерео) имеет опцию подавления шума. Модель Logitech HD Pro C920 подстраивается под свет и корректирует автоматически недостаточный уровень освещения. Взаимодействие с другими устройствами разных поколений возможно благодаря USB-интерфейсу версии 2.0 с поддержкой разъемов 3.0. Шнур модели имеет длину в 1.8 м, который позволяет крепить ее на разном расстоянии от монитора. Устройство обладает опцией автоматического фокусирования и отслеживания лиц для четкости снимков.
Веб-камера Logitech HD Pro C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 3 Мп с видеоразрешением 1920х1080. Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с наиболее современными операционными системами: Chrome OS, Mac (от 10.6), Windows (начиная с версии 7) и Android (от 5.0). Она имеет возможность подключения к Интернету, поэтому вы сможете моментально выгружать свои «шедевры» в сеть. Встроенный в корпус модели микрофон (со стерео) имеет опцию подавления шума. Модель Logitech HD Pro C920 подстраивается под свет и корректирует автоматически недостаточный уровень освещения. Взаимодействие с другими устройствами разных поколений возможно благодаря USB-интерфейсу версии 2.0 с поддержкой разъемов 3.0. Шнур модели имеет длину в 1.8 м, который позволяет крепить ее на разном расстоянии от монитора. Устройство обладает опцией автоматического фокусирования и отслеживания лиц для четкости снимков.
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