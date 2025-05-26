Top.Mail.Ru
Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3

12 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 1
Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 2
Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 3
Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 4
Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 5
Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 6
Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 1
  • Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 2
  • Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 3
  • Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 4
  • Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 5
  • Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 6
  • Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583549
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
кабель, веб-камера
Максимальное разрешение
2560 x 1440
Микрофон
да
Совместимость
Windows 10, Chrome OS, Mac OS X, XBox One, Windows 11
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3

Готовность в одно мгновение и лучшее изображение в формате Full HD! Creative Live! Cam Sync V3 — это 2K QHD веб-камера с функцией автоматической настройки, которая обеспечивает удивительно детализированное и плавное изображение. Благодаря 4-х кратному цифровому увеличению из множества диапазонов можно выбрать тот, который лучше всего подходит вам и окружающей обстановке. Выберите оптимальный диапазон масштабирования для группы из 4 человек или для одного человека с идеальным кадрированием от головы до плеч во время частной беседы. Веб-камера оснащена двумя всенаправленными микрофонами и идеально подходит для веб-конференций, онлайн-интервью или просто общения с близкими. Совместимость с UVC означает, что Creative Live! Cam Sync V3 не требует установки дополнительных драйверов и совместима со всеми ноутбуками и компьютерами, работающими на платформах Windows и macOS. Подключите камеру к компьютеру и сразу же приступайте к работе. Веб-камера совместима с большинством популярных приложений для видеоконференций, поэтому позволяет участвовать в любых встречах, даже при необходимости подключения в последнюю минуту. Произведите впечатление на собеседников изображением с разрешением 2K QHD* 2560 x 1440 @ 30 кадров в секунду, позвольте увидеть малейшие детали. От групповых звонков до крупных планов: Creative Live! Cam Sync V3 позволяет быстро увеличивать масштаб до четырех раз и показывать только то, что вы хотите показать. Для нас важно, чтобы вас хорошо слышали. Благодаря встроенным в веб-камеру двойным всенаправленным цифровым микрофонам ваш голос звучит четко и точно, более естественно и реалистично. Например, звонок родственникам будет звучать так, как будто вы находитесь рядом! Функция умного улавливания вашего голоса во время разговора, и отключения звука, когда вы закончили говорить. Попрощайтесь с немыми разговорами. VoiceDetect распознает голоса и освобождает ваши руки и мысли для других важных задач. Функция NoiseClean-out удаляет нежелательный фоновый шум с ВАШЕЙ стороны во время разговора, чтобы собеседники могли четко слышать ваш голос. Подавляется ваш фоновый шум передавая только ваш чистый голос.

Отзывы о товаре Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
держится крепко, картинка на видео неплохая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Работает, есть видео камера с таким разрешением разница день и ночь. Надоело выбирать , покупал что б было и оставил. Такая лёгкая что шнур стаскивает. Для видео звонков хватает, своих знаешь по силуэту. Паспорт не на русском и могучем, деньги на нас можно иметь а закон в сторонке, бизнес.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано надежно, дополнительная упаковка поверх заводской. Отличная вебка для конференций, картинка чёткая, звук чистый, микрофон хорошо улавливает голос без лишних шумов. Подключил — работает, ничего настраивать не пришлось. Шторка на объективе — бонус, кому принципиально. За свою цену топ. Ну и провод длиннющий.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Цена - качество Главное преимущество - это работа в плохом освещении. Неплохо справляется там,Где даже из более дорогого сегмента камеры плывут
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная веб-камера, определенно стоит своих денег. Приехала на день раньше, в надежной коробке, внутри имеется дополнительная картонка, не позволяющая коробочке с камерой болтухаться и как-то повредиться, присутствует шторка для закрытия объектива После различных настроек я получила очень крутую картинку, качество бомба, определенно рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера за такую стоимость. Хорошее качество картинки и работа при плохой освещенности в сравнении с некоторыми камерами из этой ценовой категории. Основной минус - это отсутствие зума, далее программного.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли ребёнку для онлайн занятий с репетитором. Подключается максимально просто, качество звука и видео прекрасное, слышно и видно как ребёнку, так и ребёнка. За такую цену - огонь)) Классно, что есть «шторка» для закрытия камеры. В общем продавца советую, товар рекомендую, спасибо еще раз огромное!
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок доволен, для проведения конференций с репетиторами самое то.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Подходящая цена и достаточное качество. Может быть лучшая за свою цену?
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера. Картинка отличная. Микрофон слышит издалека. Затвор мягонько открывается и закрывается.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2023
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлена во время, упакавка хорошая, товар новый, рабочий. Для доп настроек установить программу с сайта производителя (Creative).
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2022
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная картинка за небольшие деньги.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
кабель, веб-камера
Максимальное разрешение
2560 x 1440
Микрофон
да
Совместимость
Windows 10, Chrome OS, Mac OS X, XBox One, Windows 11
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Готовность в одно мгновение и лучшее изображение в формате Full HD! Creative Live! Cam Sync V3 — это 2K QHD веб-камера с функцией автоматической настройки, которая обеспечивает удивительно детализированное и плавное изображение. Благодаря 4-х кратному цифровому увеличению из множества диапазонов можно выбрать тот, который лучше всего подходит вам и окружающей обстановке. Выберите оптимальный диапазон масштабирования для группы из 4 человек или для одного человека с идеальным кадрированием от головы до плеч во время частной беседы. Веб-камера оснащена двумя всенаправленными микрофонами и идеально подходит для веб-конференций, онлайн-интервью или просто общения с близкими. Совместимость с UVC означает, что Creative Live! Cam Sync V3 не требует установки дополнительных драйверов и совместима со всеми ноутбуками и компьютерами, работающими на платформах Windows и macOS. Подключите камеру к компьютеру и сразу же приступайте к работе. Веб-камера совместима с большинством популярных приложений для видеоконференций, поэтому позволяет участвовать в любых встречах, даже при необходимости подключения в последнюю минуту. Произведите впечатление на собеседников изображением с разрешением 2K QHD* 2560 x 1440 @ 30 кадров в секунду, позвольте увидеть малейшие детали. От групповых звонков до крупных планов: Creative Live! Cam Sync V3 позволяет быстро увеличивать масштаб до четырех раз и показывать только то, что вы хотите показать. Для нас важно, чтобы вас хорошо слышали. Благодаря встроенным в веб-камеру двойным всенаправленным цифровым микрофонам ваш голос звучит четко и точно, более естественно и реалистично. Например, звонок родственникам будет звучать так, как будто вы находитесь рядом! Функция умного улавливания вашего голоса во время разговора, и отключения звука, когда вы закончили говорить. Попрощайтесь с немыми разговорами. VoiceDetect распознает голоса и освобождает ваши руки и мысли для других важных задач. Функция NoiseClean-out удаляет нежелательный фоновый шум с ВАШЕЙ стороны во время разговора, чтобы собеседники могли четко слышать ваш голос. Подавляется ваш фоновый шум передавая только ваш чистый голос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
держится крепко, картинка на видео неплохая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Работает, есть видео камера с таким разрешением разница день и ночь. Надоело выбирать , покупал что б было и оставил. Такая лёгкая что шнур стаскивает. Для видео звонков хватает, своих знаешь по силуэту. Паспорт не на русском и могучем, деньги на нас можно иметь а закон в сторонке, бизнес.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано надежно, дополнительная упаковка поверх заводской. Отличная вебка для конференций, картинка чёткая, звук чистый, микрофон хорошо улавливает голос без лишних шумов. Подключил — работает, ничего настраивать не пришлось. Шторка на объективе — бонус, кому принципиально. За свою цену топ. Ну и провод длиннющий.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Цена - качество Главное преимущество - это работа в плохом освещении. Неплохо справляется там,Где даже из более дорогого сегмента камеры плывут
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная веб-камера, определенно стоит своих денег. Приехала на день раньше, в надежной коробке, внутри имеется дополнительная картонка, не позволяющая коробочке с камерой болтухаться и как-то повредиться, присутствует шторка для закрытия объектива После различных настроек я получила очень крутую картинку, качество бомба, определенно рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера за такую стоимость. Хорошее качество картинки и работа при плохой освещенности в сравнении с некоторыми камерами из этой ценовой категории. Основной минус - это отсутствие зума, далее программного.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли ребёнку для онлайн занятий с репетитором. Подключается максимально просто, качество звука и видео прекрасное, слышно и видно как ребёнку, так и ребёнка. За такую цену - огонь)) Классно, что есть «шторка» для закрытия камеры. В общем продавца советую, товар рекомендую, спасибо еще раз огромное!
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок доволен, для проведения конференций с репетиторами самое то.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Подходящая цена и достаточное качество. Может быть лучшая за свою цену?
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера. Картинка отличная. Микрофон слышит издалека. Затвор мягонько открывается и закрывается.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2023
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлена во время, упакавка хорошая, товар новый, рабочий. Для доп настроек установить программу с сайта производителя (Creative).
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2022
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная картинка за небольшие деньги.


Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...