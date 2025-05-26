Описание товара Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3

Готовность в одно мгновение и лучшее изображение в формате Full HD! Creative Live! Cam Sync V3 — это 2K QHD веб-камера с функцией автоматической настройки, которая обеспечивает удивительно детализированное и плавное изображение. Благодаря 4-х кратному цифровому увеличению из множества диапазонов можно выбрать тот, который лучше всего подходит вам и окружающей обстановке. Выберите оптимальный диапазон масштабирования для группы из 4 человек или для одного человека с идеальным кадрированием от головы до плеч во время частной беседы. Веб-камера оснащена двумя всенаправленными микрофонами и идеально подходит для веб-конференций, онлайн-интервью или просто общения с близкими. Совместимость с UVC означает, что Creative Live! Cam Sync V3 не требует установки дополнительных драйверов и совместима со всеми ноутбуками и компьютерами, работающими на платформах Windows и macOS. Подключите камеру к компьютеру и сразу же приступайте к работе. Веб-камера совместима с большинством популярных приложений для видеоконференций, поэтому позволяет участвовать в любых встречах, даже при необходимости подключения в последнюю минуту. Произведите впечатление на собеседников изображением с разрешением 2K QHD* 2560 x 1440 @ 30 кадров в секунду, позвольте увидеть малейшие детали. От групповых звонков до крупных планов: Creative Live! Cam Sync V3 позволяет быстро увеличивать масштаб до четырех раз и показывать только то, что вы хотите показать. Для нас важно, чтобы вас хорошо слышали. Благодаря встроенным в веб-камеру двойным всенаправленным цифровым микрофонам ваш голос звучит четко и точно, более естественно и реалистично. Например, звонок родственникам будет звучать так, как будто вы находитесь рядом! Функция умного улавливания вашего голоса во время разговора, и отключения звука, когда вы закончили говорить. Попрощайтесь с немыми разговорами. VoiceDetect распознает голоса и освобождает ваши руки и мысли для других важных задач. Функция NoiseClean-out удаляет нежелательный фоновый шум с ВАШЕЙ стороны во время разговора, чтобы собеседники могли четко слышать ваш голос. Подавляется ваш фоновый шум передавая только ваш чистый голос.