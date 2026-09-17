Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 109909
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Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.7 и выше, SUSE Linux 11 SP2
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
7
Описание товара Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном
Web-камера LOGITECH HD Pro C925e оснащена матрицей 2 Мп разрешением 1920?1080 пикселей. Эта особенность обеспечивает пользователю передачу и запись высококачественного видеосигнала, делая видеозвонки по-настоящему приятными и удобными. Встроенный микрофон избавит вас от необходимости приобретать дополнительное оборудование, а функция шумоподавления обеспечит чистый и четкий звук. Web-камера LOGITECH HD Pro C925e обладает функциями записи видео формата 1080р со скоростью записи 30 кадров в секунду, что позволит вам изготавливать ролики очень хорошего качества. Наличие функции автоматической фокусировки сделает использование камеры более простым и удобным как в ходе видеозвонков, так и записи видео. Универсальное крепление камеры подходит для большинства поверхностей.
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.7 и выше, SUSE Linux 11 SP2
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Web-камера LOGITECH HD Pro C925e оснащена матрицей 2 Мп разрешением 1920?1080 пикселей. Эта особенность обеспечивает пользователю передачу и запись высококачественного видеосигнала, делая видеозвонки по-настоящему приятными и удобными. Встроенный микрофон избавит вас от необходимости приобретать дополнительное оборудование, а функция шумоподавления обеспечит чистый и четкий звук. Web-камера LOGITECH HD Pro C925e обладает функциями записи видео формата 1080р со скоростью записи 30 кадров в секунду, что позволит вам изготавливать ролики очень хорошего качества. Наличие функции автоматической фокусировки сделает использование камеры более простым и удобным как в ходе видеозвонков, так и записи видео. Универсальное крепление камеры подходит для большинства поверхностей.
Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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