Top.Mail.Ru
Веб-камера Logitech C505e купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Веб-камера Logitech C505e

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Веб-камера Logitech C505e - фото 1
Веб-камера Logitech C505e - фото 2
Веб-камера Logitech C505e - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech C505e - фото 1
  • Веб-камера Logitech C505e - фото 2
  • Веб-камера Logitech C505e - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426206
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х3
Вес, г.
300

Описание товара Веб-камера Logitech C505e

Высокая практичность и приемлемая цена web-камеры LOGITECH WebCam C505e стимулируют покупателей заказывать представленную модель, чтобы удобно общаться с друзьями через специальные программы, создавать стримы, проводить мастер-классы онлайн. Универсальный тип крепления позволит установить камеру, где это возможно. Достаточное разрешение матрицы в 2 Мп обеспечит четкую картинку. Устройство подключается к ноутбуку посредством разъема USB 2.0.

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech C505e




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Описание
Высокая практичность и приемлемая цена web-камеры LOGITECH WebCam C505e стимулируют покупателей заказывать представленную модель, чтобы удобно общаться с друзьями через специальные программы, создавать стримы, проводить мастер-классы онлайн. Универсальный тип крепления позволит установить камеру, где это возможно. Достаточное разрешение матрицы в 2 Мп обеспечит четкую картинку. Устройство подключается к ноутбуку посредством разъема USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера Logitech C505e - этот товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...