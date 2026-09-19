Веб-камера Logitech C505e
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 426206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х3
Вес, г.
300
Описание товара Веб-камера Logitech C505e
Высокая практичность и приемлемая цена web-камеры LOGITECH WebCam C505e стимулируют покупателей заказывать представленную модель, чтобы удобно общаться с друзьями через специальные программы, создавать стримы, проводить мастер-классы онлайн. Универсальный тип крепления позволит установить камеру, где это возможно. Достаточное разрешение матрицы в 2 Мп обеспечит четкую картинку. Устройство подключается к ноутбуку посредством разъема USB 2.0.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Высокая практичность и приемлемая цена web-камеры LOGITECH WebCam C505e стимулируют покупателей заказывать представленную модель, чтобы удобно общаться с друзьями через специальные программы, создавать стримы, проводить мастер-классы онлайн. Универсальный тип крепления позволит установить камеру, где это возможно. Достаточное разрешение матрицы в 2 Мп обеспечит четкую картинку. Устройство подключается к ноутбуку посредством разъема USB 2.0.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Веб-камера Logitech C505e - этот товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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