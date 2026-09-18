Веб-камера Logitech Conference Cam GROUP черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255763
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
400
Описание товара Веб-камера Logitech Conference Cam GROUP черный
Веб-камера Logitech ConferenceCam Group представляет собой беспроводной аксессуар, который подходит для использования с ПК или ноутбуками на базе ОС Windows и Mac OS. Еще одно достоинство данного аксессуара заключается в наличии пульта ДУ, при помощи которого вы сможете управлять его работой на внушительном расстоянии.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Веб-камера Logitech ConferenceCam Group представляет собой беспроводной аксессуар, который подходит для использования с ПК или ноутбуками на базе ОС Windows и Mac OS. Еще одно достоинство данного аксессуара заключается в наличии пульта ДУ, при помощи которого вы сможете управлять его работой на внушительном расстоянии.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
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