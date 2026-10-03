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Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998)

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Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 1
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 2
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 3
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 4
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 5
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 6
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 7
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 8
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 9
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 10
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 11
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 12
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 13
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 14
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 15
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 1
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 2
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 3
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 4
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 5
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 6
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 7
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 8
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 9
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 10
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 11
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 12
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 13
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 14
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 15
  • Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622321
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows/Mac OS
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998)

Веб-камера Logitech HD Pro C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 2 Мп с видеоразрешением 1920х1080. Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с операционными системами: Chrome OS, Mac (от 10.6), Windows (начиная с версии 7) и Android (от 5.0). Она имеет возможность подключения к Интернету, поэтому вы сможете моментально выгружать свои «шедевры» в сеть. Встроенный в корпус модели микрофон (со стерео) имеет опцию подавления шума.

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 Black (960-000998)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows/Mac OS
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Logitech HD Pro C920 – это высокотехнологичное устройство, оснащенное CMOS-матрицей на 2 Мп с видеоразрешением 1920х1080. Кадровая частота устройства достигает числа в 30 Гц. Камера совместима с операционными системами: Chrome OS, Mac (от 10.6), Windows (начиная с версии 7) и Android (от 5.0). Она имеет возможность подключения к Интернету, поэтому вы сможете моментально выгружать свои «шедевры» в сеть. Встроенный в корпус модели микрофон (со стерео) имеет опцию подавления шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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