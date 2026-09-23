Веб-камера Logitech C920e
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб.
В наличии
Код товара: 473854
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
Веб-камера с прикрепленным кабелем USB-A длиной 1,5 м, защитная шторка, документация пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
MacOS, Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
крепление на мониторе
Угол обзора объектива
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
200
Описание товара Веб-камера Logitech C920e
Веб-камера бизнес-класса с поддержкой формата 1080p, идеально подходящая для массового развертывания.
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Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
Веб-камера с прикрепленным кабелем USB-A длиной 1,5 м, защитная шторка, документация пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
MacOS, Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
крепление на мониторе
Угол обзора объектива
90
Страна производитель
Китай
Веб-камера бизнес-класса с поддержкой формата 1080p, идеально подходящая для массового развертывания.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
Купить Веб-камера Logitech C920e - по цене 7550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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