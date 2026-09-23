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Веб-камера Logitech C920e купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Logitech C920e

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Веб-камера Logitech C920e
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 473854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Веб-камера Logitech C920e
7 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
Веб-камера с прикрепленным кабелем USB-A длиной 1,5 м, защитная шторка, документация пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
MacOS, Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
крепление на мониторе
Угол обзора объектива
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
200

Описание товара Веб-камера Logitech C920e

Веб-камера бизнес-класса с поддержкой формата 1080p, идеально подходящая для массового развертывания.

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech C920e




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
Веб-камера с прикрепленным кабелем USB-A длиной 1,5 м, защитная шторка, документация пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
MacOS, Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
крепление на мониторе
Угол обзора объектива
90
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера бизнес-класса с поддержкой формата 1080p, идеально подходящая для массового развертывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Веб-камера Logitech C920e - по цене 7550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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