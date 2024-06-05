Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000)
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Характеристики
Описание товара Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000)
Производите неизгладимое впечатление на коллег во время важных видеоконференций и всегда оставайтесь на связи с близкими благодаря изображению в формате Full HD и улучшенному качеству звонков! Веб-камера Creative Live! Cam Sync 1080p V2 на меньше своей предшественницы. Усиленные встроенные микрофоны лучше захватывают голос и обеспечивают более естественное звучание. Инновационный набор аудио-функций SmartComms Kit делает общение по видеосвязи более гибким и позволяет ни на что не отвлекаться во время видеозвонков. Вам не придется ничего настраивать заранее, поэтому вы всегда будете готовы к онлайн-уроку, собеседованию и важному совещанию. Веб-камера Creative Live! Cam Sync 1080p V2 совместима с UVC и поддерживает большинство приложений для видеоконференций — просто подключите ее к порту USB и начните беседу!
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Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера в этом ценовом диапазоне
Отзывы о товаре Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера в этом ценовом диапазоне