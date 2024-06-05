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Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000)

1 Отзывы
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Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 1
Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 2
Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 3
Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 4
Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 1
  • Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 2
  • Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 3
  • Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 4
  • Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557898
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000)
2 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
документация, веб камера
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows 10, Chrome OS, Mac OS X
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
225

Описание товара Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000)

Производите неизгладимое впечатление на коллег во время важных видеоконференций и всегда оставайтесь на связи с близкими благодаря изображению в формате Full HD и улучшенному качеству звонков! Веб-камера Creative Live! Cam Sync 1080p V2 на меньше своей предшественницы. Усиленные встроенные микрофоны лучше захватывают голос и обеспечивают более естественное звучание. Инновационный набор аудио-функций SmartComms Kit делает общение по видеосвязи более гибким и позволяет ни на что не отвлекаться во время видеозвонков. Вам не придется ничего настраивать заранее, поэтому вы всегда будете готовы к онлайн-уроку, собеседованию и важному совещанию. Веб-камера Creative Live! Cam Sync 1080p V2 совместима с UVC и поддерживает большинство приложений для видеоконференций — просто подключите ее к порту USB и начните беседу!

Отзывы о товаре Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000)

Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера в этом ценовом диапазоне



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
документация, веб камера
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows 10, Chrome OS, Mac OS X
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Производите неизгладимое впечатление на коллег во время важных видеоконференций и всегда оставайтесь на связи с близкими благодаря изображению в формате Full HD и улучшенному качеству звонков! Веб-камера Creative Live! Cam Sync 1080p V2 на меньше своей предшественницы. Усиленные встроенные микрофоны лучше захватывают голос и обеспечивают более естественное звучание. Инновационный набор аудио-функций SmartComms Kit делает общение по видеосвязи более гибким и позволяет ни на что не отвлекаться во время видеозвонков. Вам не придется ничего настраивать заранее, поэтому вы всегда будете готовы к онлайн-уроку, собеседованию и важному совещанию. Веб-камера Creative Live! Cam Sync 1080p V2 совместима с UVC и поддерживает большинство приложений для видеоконференций — просто подключите ее к порту USB и начните беседу!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера в этом ценовом диапазоне


Веб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF088000000) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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