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Веб-камера A4Tech PK-920H серый купить с доставкой в Москве
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Веб-камера A4Tech PK-920H серый

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Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 1
Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 2
Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 3
Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 4
Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 1
  • Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 2
  • Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 3
  • Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 4
  • Веб-камера A4Tech PK-920H серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420191
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
16

Описание товара Веб-камера A4Tech PK-920H серый

Предлагаем Вашем вниманию новую разработку компании A4Tech веб-камеру PK-920H HD оснащенную 16 Мп камерой, которая будет передавать изумительное изображение. Также камера обладает встроенным микрофоном, который передает чистоту звучания во время разговора. C Plug-and-Play камера подключается без никаких проблем и установке дополнительных программ всего лишь подсоедините камеру через USB. С антибликовым покрытием камера будет передавать изображение в наилучшем качестве. Камера выполнена из высококачественных материалов. Вы можете использовать A4Tech PK-920H как в офисе для видео конференций, так и дома при общение с друзьями.



Теги товара: full hd, с автофокусом

Отзывы о товаре Веб-камера A4Tech PK-920H серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Предлагаем Вашем вниманию новую разработку компании A4Tech веб-камеру PK-920H HD оснащенную 16 Мп камерой, которая будет передавать изумительное изображение. Также камера обладает встроенным микрофоном, который передает чистоту звучания во время разговора. C Plug-and-Play камера подключается без никаких проблем и установке дополнительных программ всего лишь подсоедините камеру через USB. С антибликовым покрытием камера будет передавать изображение в наилучшем качестве. Камера выполнена из высококачественных материалов. Вы можете использовать A4Tech PK-920H как в офисе для видео конференций, так и дома при общение с друзьями.


Теги товара: full hd, с автофокусом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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