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Веб-камера A4Tech PK-935HL черный купить с доставкой в Москве
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Веб-камера A4Tech PK-935HL черный

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Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 1
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 2
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 3
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 4
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 5
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 6
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 7
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 8
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 9
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 10
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 11
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 1
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 2
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 3
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 4
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 5
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 6
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 7
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 8
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 9
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 10
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 11
  • Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420197
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Веб-камера A4Tech PK-935HL черный
2 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Тип установки (крепления)
универсальный
Частота кадров
30
Поддерживаемы ОС
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Угол обзора объектива (°)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
22

Описание товара Веб-камера A4Tech PK-935HL черный

Веб-камера A4Tech PK-935HLвоплощает в жизнь ваши самые смелые желания! Устройство предназначено для потоковой передачи и работает с видео в формате Full-HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение видео составляет 1920x1080 Пикс, совмещается со всеми операционными системами. Подключается к устройству через USB 2.0, длина которого составляет 1,5 м.Получите более яркие изображения: эта потоковая веб-камера оснащена автоматической HD-автофокусировкой и коррекцией освещенности, точно настраивается в соответствии с вашими условиями освещения для получения ярких, с хорошим контрастом изображений — даже если вы находитесь в темноте.



Теги товара: full hd, с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера A4Tech PK-935HL черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Тип установки (крепления)
универсальный
Частота кадров
30
Поддерживаемы ОС
Windows 7 /8 / 8.1 / 10
Угол обзора объектива (°)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера A4Tech PK-935HLвоплощает в жизнь ваши самые смелые желания! Устройство предназначено для потоковой передачи и работает с видео в формате Full-HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение видео составляет 1920x1080 Пикс, совмещается со всеми операционными системами. Подключается к устройству через USB 2.0, длина которого составляет 1,5 м.Получите более яркие изображения: эта потоковая веб-камера оснащена автоматической HD-автофокусировкой и коррекцией освещенности, точно настраивается в соответствии с вашими условиями освещения для получения ярких, с хорошим контрастом изображений — даже если вы находитесь в темноте.


Теги товара: full hd, с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера A4Tech PK-935HL черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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