Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Веб-камера ACD Vision UC400 (ACD-DS-UC400)
Камера UC400 позволяет общаться с собеседником с поддержкой HD видео. Автоматический баланс белого и высокая чувствительность сенсора позволят картинке оставаться детализированной и плавной даже при недостаточном уровне освещения. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. Съемный кабель и складная конструкция делают её более практичной и удобной в путешествиях. Камера оборудована универсальным креплением для надежного размещения на мониторе, ноутбуке, письменном столе или штативе. Также в комплекте есть съемная шторка на объектив. Её использование исключают несанкционированную видеосъемку даже вирусными программами. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
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