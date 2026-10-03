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Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный

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Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - фото 1
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - фото 2
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - фото 3
Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Витринный образец
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - фото 1
  • Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - фото 2
  • Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - фото 3
  • Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 109905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный
1 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.9 и выше
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х6
Вес, г.
140

Описание товара Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный

Выполняйте видеовызовы с полноформатным изображением (720p при частоте 30 кадров в секунду) при помощью веб-камеры C270 HD. Автоматическая коррекция освещенности обеспечивает естественную цветопередачу даже при недостаточном освещении.

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.9 и выше
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Выполняйте видеовызовы с полноформатным изображением (720p при частоте 30 кадров в секунду) при помощью веб-камеры C270 HD. Автоматическая коррекция освещенности обеспечивает естественную цветопередачу даже при недостаточном освещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера Logitech C270 (960-001063) черный - стоимость товара 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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