Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
В наличии
Код товара: 622330
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Совместимость
Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows XP
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507)
Веб-камера Oklick OK-C21FH – удобная модель в компактном черном корпусе с простым креплением на монитор и установкой на любую горизонтальную поверхность. Длины кабеля 1.5 м хватает для подключения к нужному USB-порту. Модель поддерживает работу с разными версиями Windows и системой Linux.Oklick OK-C21FH оснащена CMOS-матрицей 2 Мп с фиксированной фокусировкой. 2 чувствительных микрофона с системой шумоподавления улучшают четкость и комфорт общения в условиях шумного кафе или офиса. Камера снимает видео в стандартном разрешении 1920 x 1080 dpi с углом обзора 90°.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с микрофоном, с автофокусом
Теги товара: full hd
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитВеб-камера Oklick OK-C013FH черный
-
В наличииЦена 1 600 руб. 2 690 руб.400 руб. в СплитВеб-камера Hikvision DS-U02 черный
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитВеб-камера Logitech C270 (960-001063) черный
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-910P
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитВеб-камера Oklick OK-C008FH черный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-925H
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитКамера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микроф...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-935HL черный
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитВеб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF08800000...
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-930HA черный
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-940HA черный
-
В наличииЦена 6 320 руб. 6 780 руб.1580 руб. в СплитВеб-камера Logitech C922 Pro Stream черный
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Совместимость
Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows XP
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Веб-камера Oklick OK-C21FH – удобная модель в компактном черном корпусе с простым креплением на монитор и установкой на любую горизонтальную поверхность. Длины кабеля 1.5 м хватает для подключения к нужному USB-порту. Модель поддерживает работу с разными версиями Windows и системой Linux.Oklick OK-C21FH оснащена CMOS-матрицей 2 Мп с фиксированной фокусировкой. 2 чувствительных микрофона с системой шумоподавления улучшают четкость и комфорт общения в условиях шумного кафе или офиса. Камера снимает видео в стандартном разрешении 1920 x 1080 dpi с углом обзора 90°.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с микрофоном, с автофокусом
Теги товара: full hd
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с микрофоном, с автофокусом
Теги товара: full hd
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - стоимость товара 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507)