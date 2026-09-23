Top.Mail.Ru
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 1
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 2
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 3
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 4
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 5
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 6
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 7
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 8
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 9
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 10
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 1
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 2
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 3
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 4
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 5
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 6
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 7
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 8
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 9
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 10
  • Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507)
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Совместимость
Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows XP
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507)

Веб-камера Oklick OK-C21FH – удобная модель в компактном черном корпусе с простым креплением на монитор и установкой на любую горизонтальную поверхность. Длины кабеля 1.5 м хватает для подключения к нужному USB-порту. Модель поддерживает работу с разными версиями Windows и системой Linux.Oklick OK-C21FH оснащена CMOS-матрицей 2 Мп с фиксированной фокусировкой. 2 чувствительных микрофона с системой шумоподавления улучшают четкость и комфорт общения в условиях шумного кафе или офиса. Камера снимает видео в стандартном разрешении 1920 x 1080 dpi с углом обзора 90°.



Теги товара: full hd

Отзывы о товаре Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, документация
Максимальное разрешение
1920x1080
Совместимость
Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows XP
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Oklick OK-C21FH – удобная модель в компактном черном корпусе с простым креплением на монитор и установкой на любую горизонтальную поверхность. Длины кабеля 1.5 м хватает для подключения к нужному USB-порту. Модель поддерживает работу с разными версиями Windows и системой Linux.Oklick OK-C21FH оснащена CMOS-матрицей 2 Мп с фиксированной фокусировкой. 2 чувствительных микрофона с системой шумоподавления улучшают четкость и комфорт общения в условиях шумного кафе или офиса. Камера снимает видео в стандартном разрешении 1920 x 1080 dpi с углом обзора 90°.


Теги товара: full hd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507) - стоимость товара 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...