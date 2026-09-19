Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS)
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 407277
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
600
Описание товара Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS)
Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD является бюджетным решением в семействе веб-камер ExeGate GoldenEye и обеспечивает базовые потребности рядового пользователя. Веб-камера оснащена универсальным креплением, а также микрофоном с шумоподавлением.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
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Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD является бюджетным решением в семействе веб-камер ExeGate GoldenEye и обеспечивает базовые потребности рядового пользователя. Веб-камера оснащена универсальным креплением, а также микрофоном с шумоподавлением.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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