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Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) купить с доставкой в Москве
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Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS)

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Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - фото 1
Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - фото 2
Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - фото 3
Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - фото 1
  • Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - фото 2
  • Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - фото 3
  • Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS)
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
600

Описание товара Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS)

Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD является бюджетным решением в семействе веб-камер ExeGate GoldenEye и обеспечивает базовые потребности рядового пользователя. Веб-камера оснащена универсальным креплением, а также микрофоном с шумоподавлением.

Отзывы о товаре Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD является бюджетным решением в семействе веб-камер ExeGate GoldenEye и обеспечивает базовые потребности рядового пользователя. Веб-камера оснащена универсальным креплением, а также микрофоном с шумоподавлением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера ExeGate GoldenEye C270 HD (EX286181RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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