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Веб-камера Oklick OK-C012HD черный купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Oklick OK-C012HD черный

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Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 1
Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 2
Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 3
Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 4
Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 5
Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 6
Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 7
Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 8
Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 1
  • Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 2
  • Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 3
  • Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 4
  • Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 5
  • Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 6
  • Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 7
  • Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 8
  • Веб-камера Oklick OK-C012HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541180
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
камера, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
16

Описание товара Веб-камера Oklick OK-C012HD черный

Веб-камера с хорошим разрешением и удобным креплением. Легко регулируется и настраивается.



Теги товара: с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера Oklick OK-C012HD черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
камера, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера с хорошим разрешением и удобным креплением. Легко регулируется и настраивается.


Теги товара: с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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