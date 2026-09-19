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Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) купить с доставкой в Москве
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Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100)

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Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 1
Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 2
Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 3
Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 4
Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 5
Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 6
Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 7
Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 1
  • Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 2
  • Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 3
  • Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 4
  • Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 5
  • Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 6
  • Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 7
  • Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474826
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
640x480
Микрофон
да
Совместимость
Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х6
Вес, кг.
8

Описание товара Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100)

Камера UC100 повторяет характеристики встроенных камер ноутбуков. Она позволяет общаться с собеседником с помощью всех популярных сервисов Zoom, Skype, WhatsApp под любой операционной системой. Автоматический баланс белого и программная компенсация недостатка освещенности позволят картинке оставаться качественной в любой обстановке. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера



Теги товара: с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
640x480
Микрофон
да
Совместимость
Windows
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Камера UC100 повторяет характеристики встроенных камер ноутбуков. Она позволяет общаться с собеседником с помощью всех популярных сервисов Zoom, Skype, WhatsApp под любой операционной системой. Автоматический баланс белого и программная компенсация недостатка освещенности позволят картинке оставаться качественной в любой обстановке. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера


Теги товара: с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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