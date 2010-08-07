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Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS)

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Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 1
Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 2
Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 3
Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 4
Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 1
  • Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 2
  • Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 3
  • Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 4
  • Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622327
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
web-камера, штатив,руководство пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на штатив
Шторка
Да
Частота кадров
30
Поддерживаемы ОС
Win Vista/7/8/10, Mac OS
Угол обзора объектива (°)
79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS)

Веб-камера ExeGate Stream C925 Wide получила CMOS-матрицу с 2 МП, которая снимает фото в разрешении 1920?1080 пикселей и видео с частотой 30 кадр/с. Модель подходит для организации видеовызовов и проведения видеоконференций. Объектив оснащен крышкой для его защиты от пыли грязи, а также для обеспечения конфиденциальности личных данных. Оборудование будет работать с любыми устройствами на базе ОС Android, Chrome, Mac, Windows. Веб-камера ExeGate Stream C925 Wide оснащен микрофоном с системой шумоподавления. Он улавливает голос на расстоянии до 2 м, гасит внешние шумы и позволяет общаться с собеседником без внешних помех.



Теги товара: full hd, с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера Exegate Stream C925 Wide черная (EX294484RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
web-камера, штатив,руководство пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на штатив
Шторка
Да
Частота кадров
30
Поддерживаемы ОС
Win Vista/7/8/10, Mac OS
Угол обзора объектива (°)
79
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера ExeGate Stream C925 Wide получила CMOS-матрицу с 2 МП, которая снимает фото в разрешении 1920?1080 пикселей и видео с частотой 30 кадр/с. Модель подходит для организации видеовызовов и проведения видеоконференций. Объектив оснащен крышкой для его защиты от пыли грязи, а также для обеспечения конфиденциальности личных данных. Оборудование будет работать с любыми устройствами на базе ОС Android, Chrome, Mac, Windows. Веб-камера ExeGate Stream C925 Wide оснащен микрофоном с системой шумоподавления. Он улавливает голос на расстоянии до 2 м, гасит внешние шумы и позволяет общаться с собеседником без внешних помех.


Теги товара: full hd, с микрофоном
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