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Веб-камера Hikvision DS-U02 черный купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Hikvision DS-U02 черный

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Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 1
Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 2
Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 3
Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 4
Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 5
Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 6
Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 1
  • Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 2
  • Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 3
  • Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 4
  • Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 5
  • Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 6
  • Веб-камера Hikvision DS-U02 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
1 170 руб.  2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512634
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х8
Вес, г.
130

Описание товара Веб-камера Hikvision DS-U02 черный

Веб-камера Hikvision DS-U02 представлена в компактном черном корпусе с универсальным креплением. Проводное устройство соединяется с ПК через интерфейс USB 2.0. Данная модель поддерживает работу с пятью популярными ОС. Прибор Hikvision DS-U02 с CMOS-матрицей 2 Мп снимает видео с максимальным разрешением 1920x1080 dpi (имеется 4 режима съемки) при угле обзора 80.3°. Устройство оснащено фиксированным фокусом и чувствительным микрофоном. Данная модель весит всего 89 г и обладает размерами 8.016x8.016x4.86 см.

Отзывы о товаре Веб-камера Hikvision DS-U02 черный




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Hikvision DS-U02 представлена в компактном черном корпусе с универсальным креплением. Проводное устройство соединяется с ПК через интерфейс USB 2.0. Данная модель поддерживает работу с пятью популярными ОС. Прибор Hikvision DS-U02 с CMOS-матрицей 2 Мп снимает видео с максимальным разрешением 1920x1080 dpi (имеется 4 режима съемки) при угле обзора 80.3°. Устройство оснащено фиксированным фокусом и чувствительным микрофоном. Данная модель весит всего 89 г и обладает размерами 8.016x8.016x4.86 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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