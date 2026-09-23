Веб-камера Oklick OK-C8825 черный
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 544632
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
документация, веб камера
Максимальное разрешение
640x480
Микрофон
да
Совместимость
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Mac OS X
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на стол
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
100
Описание товара Веб-камера Oklick OK-C8825 черный
Веб-камера Oklick OK-C8825 представлена в компактном черном корпусе с несъемным кабелем. Небольшая округлая подставка позволяет поставить устройство на столе в удобном для вас положении. Проводной прибор соединяется с ПК через интерфейс USB 2.0. Устройство Oklick OK-C8825 дополнено чувствительным микрофоном, обеспечивающим качественную передачу аудиосигнала. Данная модель оснащена CMOS-матрицей на 0.3 Мп. Это позволяет снимать фото или видео с разрешением 640x480 dpi при частоте 30 кадр/сек, чего вполне достаточно для удаленной видеосвязи.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
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Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
документация, веб камера
Максимальное разрешение
640x480
Микрофон
да
Совместимость
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Mac OS X
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на стол
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Веб-камера Oklick OK-C8825 представлена в компактном черном корпусе с несъемным кабелем. Небольшая округлая подставка позволяет поставить устройство на столе в удобном для вас положении. Проводной прибор соединяется с ПК через интерфейс USB 2.0. Устройство Oklick OK-C8825 дополнено чувствительным микрофоном, обеспечивающим качественную передачу аудиосигнала. Данная модель оснащена CMOS-матрицей на 0.3 Мп. Это позволяет снимать фото или видео с разрешением 640x480 dpi при частоте 30 кадр/сек, чего вполне достаточно для удаленной видеосвязи.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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