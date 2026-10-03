Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD Tripod (EX287378RUS)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%730 руб. 1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622326
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD Tripod (EX287378RUS)
Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 HD Tripod предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Комплектуется гибким штативом.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 HD Tripod предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Комплектуется гибким штативом.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD Tripod (EX287378RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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