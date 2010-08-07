Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS)
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
В наличии
Код товара: 407278
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880 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Win Vista/7/8/10, Mac OS
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
600
Описание товара Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS)
Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 FullHD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Частота сменных кадров 30FPS, универсальное крепление, наличие резьбового отверстия для установки на штатив, подключение по USB 2.0, не требуется настройка (plug and play).
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с микрофоном, с автофокусом
Теги товара: full hd
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Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Win Vista/7/8/10, Mac OS
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Страна производитель
Китай
Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 FullHD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Частота сменных кадров 30FPS, универсальное крепление, наличие резьбового отверстия для установки на штатив, подключение по USB 2.0, не требуется настройка (plug and play).
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с микрофоном, с автофокусом
Теги товара: full hd
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с микрофоном, с автофокусом
Теги товара: full hd
Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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